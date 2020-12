Tak ako ďalej so skládkami na Slovensku? Salámovou metódou?

Skládkari využívajú "salámovú metódu" na otváranie ďalších kaziet skládok aj keď nové skládky EÚ zakazuje! V Zohore budú vďaka tejto metóde zrejme ďalšie státisíce ton odpadu!

Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja a obyvatelia obce Zohor požadujú od ministra životného prostredia Jána Budaja, aby nepovolil rozšírenie skládky spoločnosti FCC Slovensko o ďalších 245 000 m3 odpadu. Vyše 1 500 podpisov miestnych obyvateľov proti rozšíreniu skládky, to však asi ministrovi Budajovi nestačí. MŽP stále nerozhodlo o tom či rozšírenie skládky povolí alebo nie. https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-kapacity-skladky-odpadov-na-odpad-ktory-nie-je-nebezpecny-v

V súvislosti so skládkou v Zohore, ste vydali stanovisko, že jej rozšírenie bude MŽP SR citlivo posudzovať. Čo znamená citlivé posudzovanie? Lobing? Verejným tajomstvom je fakt, že zohorská mega skládka má dnes kumulatívnu kapacitu viac ako 1 700 000 m3 a taktika spoločnosti FCC je tzv. salámová metóda, keďže každé 2 roky im úrady povoľujú nové státisíce ton odpadu, a vždy akoby zázrakom cez malú EIA - bez posudzovania vplyvov, iba zisťovacím konaním (čo je oveľa jednoduchšie získať, ako tzv. veľkú EIA do ktorej sa môže zapojiť opakovane aj verejnosť a viac subjektov).

Citlivé posudzovanie znamená tolerovanie tzv. salámovej metódy postupného navyšovania kapacít skládok do 250 000 m3, čo má za následok mega skládky po celej Slovenskej republike? A čo je najhoršie, kumulatívne vplyvy doposiaľ postavených a zavezených kapacít na týchto už existujúcich mega skládkach sa takmer neposudzujú čo má za následok to, že každé 2 roky tieto skládkarské firmy rozširujú svoje kapacity a oďďaľujú čas ich zatvorenia. Takto si zo Slovenska vďaka úradníkom budeme naďalej robiť len smetisko. Bez triedenia, bez zodpovednosti, len napĺňať vrecká skládkarom!

Zaujímavé je, že práve minister Budaj pred niekoľkými týždňami vyhlásil vojnu skládkam. Zdá sa podľa všetkého, že iba v médiách. V praxi jeho politika vyzerá tak, že niečo iné hovorí a niečo iné koná. Pritom skládka odpadov v Zohore je iba špička ľadovca:

Ministerstvo životného prostredia SR na jeseň už právoplatne povolilo v rámci procesu EIA rozšírenie skládky Kúdelník, ktorá leží len niekoľko stoviek metrov od Slovenského raja. Táto megaskládka bude mať po novom novú kapacitu viac ako 600 000 m3 odpadu a dokopy aj so starými kazetami takmer 1000 000 m3 www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/spisska-nova-ves-regionalna-skladka-odpadov-kudelnik-ii-rozsirenie-skl

Takmer každý mesiac vychádza na enviroportáli informácia o tom, že sa rozširujú ďaľšie slovenské skládky. Samozrejme, väčšina tzv. salámovou metódou, tzn. do 250 000 m3 odpadu. Momentálne je takýchto prípadov viac ako 10, pričom si treba uvedomiť, že slovensko má dnes vyše 100 aktívnych skládok. Pre komplexnosť uvedieme len niektoré ďalšie aj s väčšími požiadavkami:

Rozšírenie skládky Senec o cca 220 000 m3 opäť bez kumulatívneho posudzovania vplyvov celej činnosti na životné prostredie! https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/senec-centrum-odpadoveho-hospodarstva

Za spomenutie stojí Skládka Kalnô pri Martine - s viac ako 1 100 000 m3, ktorá je jednou z najväčších na severe Slovenska. Jej rozšírenie je tiež na spadnutie, bude to opäť cez podliezanie zákona? https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-martin-kalno-zmena-nakladania-s-priesakovymi-kvapalinami.

Skládka Žabany pri Michalovciach má pred sebou povolenie na 249 000 m3 odpadu opäť cez malú EIA, čo je jasné podliezanie zákona bez kumulatívneho posudzovania vplyvov na životné prostredie celej skládky https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zabany-skladka-na-nie-nebezpecny-odpad-rozsirenie

Regionálna skládka Partizánska Ľupča - s celkovou kapacitou viac ako 1 300 000 m3 bude pravdepodobne ďalšou v poradí. Už dnes sa v regióne rozpráva, že sa ju pokúsia rozšíriť už onedlho, ako inak, "salámovou metódou". https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-skladka-odpadov-stredny-liptov-partizanska-lupca-iii-etapa

Skládka priamo pri Domaši, oddychovej lokalite východniarov v Holčíkovciach bude väčšia o ďalších 175 000 m3. Zarážajúci je fakt, že táto skládka je v ochrannom pásma III. stupňa vodárenského zdroja a má dlhé roky problémy s dodržiavaním bezpečnostných pravidiel, o čom svedčia opakované pokuty Slovenskej inšpekcie životného prostredia. https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/holcikovce-skladka-odpadov-rozsirenie-skladky-ii-etapa

A teraz dezert => Rozšírenie mega skládky sa chystá aj v Kolte v okrese Nové Zámky. Stará skládka má kapacitu cez 300 000 m3. Malá kapacita zrejme dodala firme Brantner guráž, ktorá podala žiadosť o jej rozšírenie v rámci 4.etapy o neuveriteľných 475 000 m3. Čo je ale zarážajúce, kvôli skládke chcú vyrúbať viac ako 25 000 m2 lesa, ktorý je v majetku a správe Lesov SR a Slovenského pozemkového fondu!!!!! https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kolta-skladka-odpadov-4-etapa-rozsirenie-skladky-nno viac tu: https://plus7dni.pluska.sk/domov/les-ako-smetisko-zamer-majitela-skladky-juznom-slovensku-vas-sokuje

Skládka v Zavare, ktorú prevádzkuje rovnaká spoločnosť FCC ako tú v Zohore dnes láme rekordy v Trnavskom kraji. Jej celková kapacita je na úrovni 1 800 000m3 opadu. Mesto Trnava a FCC síce ešte zámer jej rozšírenia nezverejnili, ale už s ním počítajú v územnom pláne a otvorene to priznávajú: https://www.trnava-live.sk/2019/03/18/trnavsku-skladku-bude-potrebne-rozsirit-nielen-pre-ukladanie-odpadu-ale-predovsetkym-pre-jeho-moderne-zhodnocovanie/ Bude to opäť smutná epizóda “salámovej metódy” povoľovania bez posúdenia kumulatívnych vplyvov celej činnosti, alebo sa firma zahrá na novú skládku, ktorú v zmysle nariadení EÚ nie je možné povoliť? Ako sa zachová ministerstvo?

Pýtame sa dokedy bude MŽP SR povoľovať ďalšie a ďalšie rozširovania skládok odpadov a to aj napriek tomu, že sú v priamom rozpore s Programom odpadového hospodárstva SR (POH SR), ktorý má byť bibliou odpadového hospodárstva práve rezortu životného prostredia?

(Bod 5.3 Skládky odpadov)

„Budovanie nových skládok odpadov na nebezpečný odpad a skládok odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný je nežiadúce a v priamom rozpore so záväzkami a cieľmi SR v oblasti odpadového hospodárstva. V odôvodnených prípadoch bude možné budovanie nových skládok odpadov na inertný odpad. Aj rozširovanie kapacít existujúcich skládok odpadov bude potrebné posudzovať veľmi citlivo na základe reálnych potrieb skládkových kapacít dotknutého regiónu.“

V každom z daných regiónov Slovenska sú dostatočné kapacity, len treba ďalej viesť ľudí k triedeniu pri zdroji a aj súčasné kapacity sa budú šetriť, lebo čím viac odpadu vytriedia ľudia pri zdroji do farebných nádob, tým menej sa odváža na skládky, to znamená, že nie je potrebné budovať ďalšie rozšírenia skládok, iba ak by to bol lobbing skládkarov na MŽP SR, lebo čím viac nevytriedeného odpadu na skládky príde, tým väčšie zisky majú!